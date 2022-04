Bei der Gedenkveranstaltung am Bombenopferfeld auf dem Neuen Friedhof, erinnerte Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) an die Opfer des zweiten Weltkrieges und an die Opfer heutiger Kriege. FOTO: Georg Scharnweber 80 Jahre danach Rostock erinnert an Opfer der Bombennächten Von Georg Scharnweber | 24.04.2022, 19:08 Uhr

Bei einer Gedenkveranstaltung am Sonntag, 24. April, am Bombenopferfeld auf dem Neuen Friedhof, erinnerte Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) an die Opfer des Zweiten Weltkrieges und an die Opfer heutiger Kriege.