Jüngster Warnstreik vor dem Liebherr-Werk in Rostock. Am Mittwoch erwartet die IG Metall Küste bei der zentralen Kundgebung in Rostock bis zu 1000 Teilnehmer. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Tarifkonflikt eskaliert Rostock erwartet Mega-Warnstreik mitten im Stadtzentrum Von Jens Griesbach | 14.11.2022, 16:46 Uhr | Update vor 15 Min.

Die Warnstreik-Welle rollt weiter: Die IG Metall Küste ruft am 16. November die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in ganz MV zu einer zentralen Kundgebung in Rostock auf – mitten in der Innenstadt.