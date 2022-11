Gedenken in der Augustenstraße: 2021 legten die Präsidentin der Rostocker Bürgerschaft, Regine Lück (Linke), und der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Rostock, Juri Rosov, an der Gedenkstele Blumen nieder. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 84. Jahrestag Reichspogromnacht Rostock gedenkt des Novemberpogroms Von Jens Griesbach | 03.11.2022, 11:22 Uhr

Neben einer Andacht am Denkmal im Lindenpark ist am 10. November in der Hansestadt ein gemeinsamer Spaziergang zur Stele in der Augustenstraße geplant.