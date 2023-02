Zum 19. Todestag des NSU-Opfers Mehmet Turgut wird zur Gedenkveranstaltung im Neudierkower Weg eingeladen. Foto: Jens Büttner up-down up-down Zum 19. Todestag in Dierkow Rostock gedenkt NSU-Mordopfer Mehmet Turgut Von Jens Griesbach | 23.02.2023, 14:50 Uhr

Mehmet Turgut wurde am 25. Februar 2004 von Neonazis in Rostock ermordet. Zum Todestag wird zu einer Gedenkveranstaltung am Mahnmal im Neudierkower Weg eingeladen.