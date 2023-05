112 neue Solaranlagen wurden 2023 in Rostock bereits installiert. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Neue Datenerhebung zeigt Rostock ist Vorreiter beim Ausbau von Solarkraft Von Nicolas Bahr | 11.05.2023, 14:33 Uhr

In Rostock werden immer mehr Solaranlagen errichtet, durchschnittlich sogar mehr als in den meisten anderen deutschen Städten. Dutzende Megawatt an elektrischer Energie können die Anlagen bereits jetzt erzeugen.