Auf dem Boden liegen Bierflaschen und Fast-Food-Tüten, es riecht nach Urin und Marihuana. Seitdem die Temperaturen in den vergangenen Wochen angestiegen sind und es sich auch bis nach Sonnenuntergang an der frischen Luft aushalten lässt, ist ein altbekanntes Problem im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) zurückgekehrt.

Die sechs Mülleimer auf dem Schulhof der Grundschule am Margaretenplatz bleiben oft leer, obwohl dort jede Menge Müll am Abend zurückbleibt.

Kürzlich wurde die Problematik im zuständigen Ortsbeirat KTV besprochen. Nicolas Graupner, Elternratsvorsitzender der Klasse 1B der Grundschule am Margaretenplatz, stellte dort den Schutz der Kinder in den Vordergrund.

„Es geht darum, wie die Schüler den Schulhof morgens vorfinden. Wenn Joints herumliegen und es nach Urin stinkt, vermittelt das kein gutes Bild“, so Graupner. Bereits am frühen Nachmittag werde auf dem Schulhof Bier getrunken und bis in die späten Abendstunden sei der Lärmpegel dort enorm.

Auch die öffentlichen Plätze der Werner-Lindemann-Grundschule werden regelmäßig verdreckt hinterlassen.

Bei der Stadtverwaltung stießen die Schulen damit bislang auf taube Ohren. „Wir haben bereits mehrere Anfragen an das Schulverwaltungsamt gestellt – die letzte am vergangenen Mittwoch“, sagt Tino Hermann, Elternvertreter an der Werner-Lindemann-Grundschule. Bislang hätte es allerdings nie eine Reaktion gegeben. „Still ruht der See“, fasst Hermann, der am vergangenen Sonnabend bei einer Aufräumaktion der Schule selbst mit anpackte, die Situation zusammen.