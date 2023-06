Für den 7. Juni rufen mehrere Kleingartenvereine aus Rostock zu einer Demo gegen den Straßenbahnausbau vor dem Rathaus auf. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Pläne der RSAG Kleingärtner aus Rostock wollen vor Rathaus gegen Straßenbahnausbau demonstrieren Von Jens Griesbach | 05.06.2023, 12:23 Uhr | Update vor 35 Min.

Auf dem Neuen Markt in Rostock wollen Kleingartenvereine am Mittwoch ihrem Ärger Luft machen. Was ihre Forderungen sind.