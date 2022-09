Das Traditionsschiff, der Sitz des Schiffbau- & Schifffahrtsmuseums Rostock. Am 11. September lädt das frühere Frachtschiff Dresden mit Führungen und Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals. Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Tag des offenen Denkmals 2022 Denkmale in Rostock laden ein, Geschichte zu entdecken Von Caroline Bothe | 09.09.2022, 16:15 Uhr

In diesem Jahr öffnen wieder Tausende Denkmale in ganz Deutschland ihre Pforten und laden zur geschichtlichen Spurensuche ein. Auch in Rostock gibt es am Sonntag viele Denkmale zu bestaunen.