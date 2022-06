Wochenmarkt in Rostock FOTO: dpa-Zentralbild Für Wochenmarkt-Fans Rostock landet deutschlandweit auf Platz drei Von Anne Luttermann | 02.06.2022, 07:47 Uhr

Das hat eine Umfrage von Holidu ergeben. Ziel war es, herauszufinden, in welchen deutschen Städten es die höchste Dichte an Wochen- und Bauernmärkten in Relation zur Einwohnerzahl gibt.