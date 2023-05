Die Audioguides können auf leihbaren MP3-Playern oder auch auf dem eigenen Smartphone abgespielt werden. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Jetzt auch auf dem Smartphone Rostock macht Geschichte mit mehrsprachigen Audioguides hörbar Von Nicolas Bahr | 26.05.2023, 14:53 Uhr

Was es mit der Schlange am Rostocker Rathaus auf sich hat oder wann der Leuchtturm in Warnemünde erbaut wurde, können Einheimische und Touristen sich jetzt unkompliziert per Audioguide vom eigenen Smartphone erzählen lassen.