Auf erhebliche Einschränkungen müssen sich Verkehrsteilnehmer wegen mehreren Demonstrationen und einer Veranstaltung in der Rostock Innenstadt am Wochenende einstellen. Am Sonntag ist zunächst die Lange Straße zwischen 9 und 19 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Auf den leeren Parkplätzen sollen dann die Besucher auf Themen des Klima-, Umwelt- und Tierschutzes aufmerksam gemacht werden, wie die Veranstalter mitteilten.

Lesen Sie dazu mehr: Klimaschützer laden zu Aktionstag in Rostock ein

Maskenkritiker haben vier Demonstrationen angemeldet

Laut Rathaussprecher Ulrich Kunze finden am Sonntag insgesamt fünf Demonstrationen im Zentrum Rostock statt. Vier davon beginnen ab 14 Uhr gestaffelt mit Kundgebungen im Stadthafen und sind für jeweils 500 Teilnehmer angemeldet. Die Veranstaltung der Maskenkritiker sind unter dem Mottos "Unternehmer stehen auf!", "Eltern stehen auf für Ihre Kinder", "Offene Fragen an die Politik aus der Mitte der Bevölkerung" und "Für Freiheit und Demokratie" angemeldet.

Wiederum zeitlich versetzt beginnen ab 16.30 Uhr dann die Demonstrationen vom Stadthafen über den Vögenteich, Saarplatz, Wismarsche Straße, Doberaner Platz zurück zum Ausgangspunkt.

"Es ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung zu rechnen", sagte Ellen Klaubert, Rostocker Polizeisprecherin. Für die Demonstrationen werden die betroffenen Straßen jeweils temporär für Fahrzeuge durch Einsatzkräfte gesperrt.

Fahrradfahrer demonstrieren am Sonntag ab 14.30 Uhr

Zusätzlich findet zwischen 14.30 und 17 Uhr die Fahrraddemonstration "Kidical Mass" statt. Besonders Kinder und Familien wollen auf den Bedarf an bessere Infrastruktur für Radfahrer protestieren. Vom Neuen Markt soll die Fahrt in einem Rundkurs über die Stein-, August-Bebel- und Arnold-Bernhard-Straße zur Hundertmännerstraße gehen. Von dort planen die Radfahrer über die Erich-Schlesinger-Straße, Südring und die August-Bebel-Straße zurück vor das Rathaus zu fahren.