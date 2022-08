Hits wie „Time after Time“ werden auf die Bühne gebracht. Der musikalische Leiter John R. Carlson (Mitte) und „die Band“ bei den Proben für das Stück. FOTO: Mirco Dalchow up-down up-down Volkstheater Rostock Musical „Heat Wave“ bringt die 1980er zurück Von Mirco Dalchow | 09.08.2022, 15:21 Uhr

Die Musicals in der Halle 207 in Rostock haben Tradition. Nach den 70ern werden in diesem Jahr die Hits der 80er-Jahre auf die Bühne gebracht. Am 13. August feiert das Volkstheater Premiere mit „Heat Wave“.