Landgericht Rostock Mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger schweigen zu Prozessbeginn Von Stefan Tretropp | 12.12.2022, 14:32 Uhr

Drei junge Männer sollen mehrere Geldautomaten in MV und einen in Brandenburg in die Luft gejagt haben. Für diese Taten müssen sie sich nun verantworten.