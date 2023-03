Der Bus der Linie 36 fährt in nur 15 Minuten von der Mecklenburger Allee zum Warnemünder Strand. Symbolfoto: Georg Scharnweber up-down up-down Bützower Straße Stadt plant neue Bushaltestellen in Rostock-Lichtenhagen Von Nicolas Bahr | 01.03.2023, 15:32 Uhr

An nur drei Haltestellen können Einwohner des Rostocker Stadtteils Lichtenhagen in die Buslinie 36 Richtung Warnemünde steigen. Mit zwei neuen Haltestellen in der Bützower Straße soll sich das jedoch bald ändern.