In der Rostocker Südstadt herrscht ein großer Mangel an Parkplätzen, besonders in der Nähe des Hauptbahnhofs. Drei Parkhäuser sind in Planungen und sollen den Parkdruck reduzieren. Nicht nur im neuen Quartier der Ostseesparkasse am Kesselbornpark und am Südtor direkt neben der Stadthalle, sondern auch direkt am Hauptbahnhof sollen Autofahrer in Zukunft einen Platz finden können.

Das geplante Parkhaus unmittelbar östlich des Bahnhofsgebäudes soll in erster Linie den Bedarf durch Park & Ride am Hauptbahnhof decken und für Besucher der Stadthalle bereit stehen, heißt es aus dem Rostocker Amt für Mobilität.

Das Amt für Mobilität habe gemeinsam mit den beteiligten Fachämtern die Anforderung an das zu planende Parkhaus abgestimmt, so Rathaussprecherin Kerstin Kanaa. „Eine Machbarkeitsstudie wird hierzu gerade finalisiert“, sagt Kanaa.

Der Kurzzeitparkplatz könnte wegfallen

Themen, die noch zur Abstimmung stehen würden, sind die Erschließung des Parkhauses über den vorhandenen Parkplatz, westlich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). „Das muss man im Einklang mit der Erschließung des Kesselbornparkes betrachten“, so Tiefbauamtsleiter Heiko Tiburtius auf einer vergangenen Sitzung des Ortsbeirates Südstadt. Wahrscheinlich müsse der Albrecht-Kossel-Platz umgebaut werden. „Der Kurzzeitparkplatz würde dann wegfallen“, so der Amtsleiter und Parken wäre dann nur noch auf der großen Parkfläche neben dem ZOB möglich.

Der gesamte Bereich südlich des Hauptbahnhofes, das betrifft den Kesselbornpark, den Albrecht-Kossel-Platz und die Fläche östlich mit dem geplanten Parkhaus, und der vorhandene Parkplatz inklusive des Zugangs zum ZOB werde derzeit planerisch überprüft. „Es handelt sich hier um eine komplexe planerische Aufgabe, die entsprechende Abstimmungen zwischen vielen Akteuren notwendig macht“, heißt es aus dem Amt für Mobilität.

Bis zu 500 Parkplätze am Rostocker Hauptbahnhof

Insgesamt können bis zu 500 Stellplätze am Standort entstehen, davon können bis zu 10 Prozent zukünftig mit Ladesäulen ausgestattet sein. Wann genau der Bau beginnen wird, wie hoch die Kosten sein werden und wer das Parkhaus betreiben wird, darüber kann die Stadtverwaltung noch keine Angaben machen. Aber „es laufen Gespräche mit potenziellen Bauherren und Betreibern“, so Kanaa

Nicht nur an Autofahrer ist gedacht, auch für die Fahrradfahrer sollen am Hauptbahnhof Abstellflächen geschaffen werden „Der zunehmende Bedarf für Bike & Ride am Hauptbahnhof soll in einer Radstation auf der Fläche des Kesselbornparks gedeckt werden“, so die Rathaussprecherin.