Die "Fritz Heckert" war ein Kreuzfahrtschiff der Deutschen Seereederei Rostock (DSR), der einzige Neubau eines Kreuzfahrtschiffes in der DDR für die DDR, teilt das Schifffahrtsmuseum mit. Gebaut wurde es 159/60 auf der Mathias-Thesen-Werft in Wismar. Bis zu seiner Außerdienststellung 1972 ist das Schiff insgesamt 59 Häfen in 24 Länder angelaufen. Danach diente es in Wismar und Stralsund als Wohnschiff für Reederei- beziehungsweise Werftarbeiter.1991 ließ eine Hamburger Firma das Schiff zum Hotelschiff umbauen. Als solches war es dann bis zu seiner Verschrottung 1999 in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter dem Namen "Gulf Fantasy" im Einsatz.