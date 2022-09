Viele Rostocker sehnen sich nach Unabhängigkeit vom Strom- und Wärmenetz durch erneuerbare Energie. Foto: Daniel Maurer/dpa up-down up-down Wegen Energiekrise Rostocker setzen auf Wärmepumpen und Solaranlagen Von Nicolas Bahr | 18.09.2022, 14:32 Uhr

In Deutschland wird aktuell vieles teurer, vor allem auch Gas und Strom. Mit Beginn des Ukraine-Krieges stieg die Nachfrage nach Solaranlagen und Wärmepumpen dadurch enorm an. Die Wartezeiten sind so lang wie nie.