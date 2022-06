Erst ein Treffen zur Rostocker Buga mit der Landesregierung im Mai, dann ein Brandbrief von Oberbürgermeister Madsen, jetzt das Antwortschreiben aus Schwerin: Das Verhältnis zwischen Rostock und Schwerin ist offenbar schwierig. FOTO: Jens Büttner/dpa Minister antworten Madsen Das fordert die Landesregierung von Rostock zu den Großprojekten Von Stefan Menzel | 01.06.2022, 11:58 Uhr

Gleich vier Minister reagieren auf das Papier von Rostocks Oberbürgermeister an die Ministerpräsidentin und legen beim Museums- und Theaterneubau und der Buga in einem Antwortbrief enge Daumenschrauben an.