Demonstration zu 30 Jahre Lichtenhagen FOTO: Jens Büttner up-down up-down Rostock Demo wegen Pogroms behindert Verkehr in Lichtenhagen und Lütten Klein Von Frank Liebetanz | 26.08.2022, 08:37 Uhr

Der Verkehr wird behindert am Samstag in Lichtenhagen und Lütten Klein. Grund ist eine Demonstration des Vereins Bunt statt braun zum „Gedenken des Pogroms in Lichtenhagen 1992“.