Schnell, bequem und wetterunabhängig von Deutschland nach Dänemark per Auto oder Bahn reisen: Das sind nur einige Vorteile, die sich die Planer von einer festen Fehmarnbeltquerung erhoffen. Doch für die Region Rostock könnte das milliardenschwere Bauprojekt, das frühestens 2028 in Betrieb gehen soll, wirtschaftlich negative Auswirkungen haben, so Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Daher will er die Bundesregierung dafür gewinnen, als Ausgleich in die Infrastruktur der Hansestadt zu investieren und den Warnowtunnel zurückkaufen.

Auch bei möglichen dreistelligen Millionenkosten sei es die Verhandlungen wert, so Madsen. Denn laut einem Bürgerschaftsbeschluss kann der derzeitige Betreiber Macquarie, ein australisches Finanzunternehmen, noch bis 2053 Maut auf die Unterwasserquerung erheben. "Wenn wir den Tunnel vom Bund zurück bekommen, würde ich ihn sofort kostenlos machen", so das Stadtoberhaupt. Er verspricht sich davon, dass dann mehr Rostocker die Strecke zwischen den großen Wohngebieten im Nordwesten und dem größten Arbeitgeber der Stadt, dem Hafen, nutzen würden.

Noch zu Zeiten von Madsens Amtsvorgänger Roland Methling (parteilos) Anfang 2019 wurde die Verwaltung von der Bürgerschaft beauftragt, dazu eine Arbeitsgruppe einzusetzen. Diese besprach nach NNN-Informationen vor Kurzem ein Konzept, das unter anderem Millionenkosten bei einer frühzeitigen Übertragung an die Hansestadt Rostock vom derzeitigen Eigentümer aufführt.

CDU: Stadt hätte den Tunnel schon 2006 übernehmen können

"Man hat über das Gutachten Stillschweigen vereinbart", ärgerte sich Daniel Peters, CDU-Fraktionsvorsitzender. Dennoch bewertet er die Idee des Rückkaufs als "sehr charmant". Dafür müssten jedoch etwa 150 Millionen Euro in die Hand genommen werden, weil das in etwa den Einnahmeverlusten der jetzigen Betreiber entsprechen würde.

Peters bemängelte, dass die Bürgerschaft eine Insolvenz der Warnow-Querung-Gesellschaft 2006 abgewendet hat. Damals wurde eine Verlängerung der Maut beschlossen. Bei einer Abwicklung der Gesellschaft wäre der Tunnel laut Peters zu einem deutlich günstigeren Preis an die Hansestadt zurückgefallen.

Grüne wollen nach dem Rückkauf die Straße L 22 umbauen

Sybille Bachmann, Vorsitzende des Rostocker Bundes in der Bürgerschaft, plädiert dafür, das Bauwerk spätestens 2029 bei der nächsten Umschuldung für die Tunnelbaukosten durch Macquarie zurück zu kaufen. Sie könne sich gut vorstellen, dass dann Bund, Land und Stadt je ein Drittel der anfallenden Ankaufkosten übernehmen.

Auch Grünen-Fraktionsvorsitzender Uwe Flachsmeyer ist sich sicher, dass die Hansestadt in Anbetracht der Größenordnung die Kosten nicht allein übernehmen kann. Er plädierte wie auch Madsen dafür, dass eine der beiden Röhren zukünftig ausschließlich von Fahrradfahrern genutzt werden kann. "Perspektivisch muss dann natürlich die L 22 von vier auf zwei Spuren verringert werden", so Flachsmeyer.

SPD will lieber Straßen- und S-Bahnen-Strecken ausbauen

Die Linken-Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft, Eva-Maria Kröger, begrüßte das Vorhaben. Jedoch bemängelte auch sie, dass die Stadt die finanzielle Kraft für eine Übernahme nicht besitzt. Zusätzlich koste der Tunnelbetrieb zusätzliches Geld. "Langsam, aber sicher sollten wir aufpassen, dass wir nicht größenwahnsinnig werden", so Kröger.

Sehr skeptisch äußerte sich auch die SPD. "Wenn ich mir den Zustand der Rostocker Straßen angucke, können wir besseres mit dem Geld anfangen", sagte Fraktionsvize Thoralf Sens. Er könne sich stattdessen gut vorstellen, dass zusätzliche finanzielle Mittel in den Ausbau des Straßenbahnnetzes und eine S-Bahn-Strecke in den Überseehafen fließen. Angesichts von wahrscheinlichen Betriebskosten im Millionenbereich pro Jahr ist sein Fazit: "Das ist wirtschaftlicher Irrsinn."