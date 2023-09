Im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf soll ein neues Wohngebiet entstehen. An dem passenden Bebauungsplan (B-Plan) für die Obere Warnowkante bastelt die Rostocker Stadtverwaltung jetzt schon seit mehreren Jahren. Bereits drei Mal wurde ein B-Plan-Entwurf öffentlich ausgelegt, zuletzt 2017.

Doch die Planungen der Stadt führten zu Kritik der Anwohner in der Pressentinstraße, die 90 Prozent der Kosten für eine neue Durchfahrt im Wohngebiet tragen sollten. „Dann haben wir sehr intensive Diskussionen mit Oberbürgermeister Roland Methling, dem Ortsbeirat und der Interessensgemeinschaft geführt und im Ergebnis sind wir dann zu einer Veränderung gekommen, die wir jetzt weiterentwickelt haben“, sagte Ralph Müller, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft, den Mitgliedern des Stadtentwicklungsschusses der Rostocker Bürgerschaft auf deren jüngster Sitzung.

Das ist neu an den Plänen fürs Wohngebiet Obere Warnowkante

Geplant sind an der Oberen Warnowkante insgesamt zirka 200 neue Wohnungen. Zwei- bis viergeschossige Häuser sollen auf dem Gelände der ehemaligen Produktionsgenossenschaft des Handwerks Waterkant zwischen Pressentinstraße, Klaus-Groth-Straße und dem Kirchenplatz entstehen. Erschließen würde die Stadt selbst.

Der Unterschied zu den Planungen aus 2017 sei im Grunde der Schlenker in der neuen Durchfahrt im Wohngebiet, sagte Paul Hoffmann, zuständiger Sachbearbeiter aus dem Stadtentwicklungsamt. Damals habe das Stadtentwicklungsamt alle Anlieger der Pressentinstraße angeschrieben und im Einzelnen abgefragt. „Der nördliche Teil war sich einig, wir wollen keine dritte Reihe, wir wollen, dass unsere Grundstücke so bleiben, deswegen sind wir da mit der Straße zurück gerückt“, erklärte Ralph Müller.

Zusätzlich zu den neuen Wohnhäusern soll laut Sachbearbeiter Paul Hoffmann auch eine Kita und ein öffentlicher Spielplatz entstehen.

Darum stockten die Planungen für das Wohngebiet in Rostock so lange

Grund dafür, dass es so lange dauerte, einen neuen Entwurf für den B-Plan Obere Warnowkante zu erarbeiten, sei, dass ‚bedauerlicherweise‘ eine Kollegin sehr lange ausgefallen sei, die den Bebauungsplan sehr lange betreut hat, sagte Müller. „Jetzt sind wir kurz davor, diesen Plan rundzumachen, um das vierte Mal in die öffentliche Auslegung zu gehen“, so Müller.

Wie es mit den Planungen fürs Wohngebiet Obere Warnowkante weitergeht

Damit es nun aber zügig vorangehen kann, will das Team um Ralph Müller den vierten Entwurf des B-Plans ohne vorherigen Auslegungsbeschluss öffentlich auslegen. „Weil wir damit ungefähr zweieinhalb Monate sparen“, so Müller. Das ist rechtlich auch möglich. Für diesen Wunsch gaben die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses ihr Einverständnis. „Ich wüsste nicht, was dagegen spricht“, sagte Vorsitzende Andrea Krönert (Grüne). Am 26. September soll der Bauausschuss der Bürgerschaft darüber diskutieren.