Protestcamp an der Hanse Messe in Rostock-Schmarl: Zirka 20 Friedensaktivisten demonstrieren hier gegen die am Dienstag begonnene Fachmesse Undersea Defense Technology. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Hanse Messe Rostock Rostocker Friedensaktivisten errichten Camp gegen UDT-Militärmesse Von Jens Griesbach | 09.05.2023, 15:41 Uhr

Während Rüstungsbetriebe in der Hanse Messe in Rostock ihre neuesten Errungenschaften in der Unterwasserkriegsführung präsentieren, formiert sich vor der Messehalle der Widerstand. Was die Friedensaktivisten erreichen wollen.