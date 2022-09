Auf der Jobaktiv 2022 wird die Rostocker Arbeitsagentur eine Berufsberatung für Erwachsene vorstellen. Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Jobaktiv-Messe 2022 Rostocker Arbeitsagentur stellt neue Art der Berufsberatung vor Von Nicolas Bahr | 06.09.2022, 15:37 Uhr

Die berufliche Zukunft sichern, sich neu orientieren oder weiterentwickeln – mit einem neuen Angebot der Rostocker Arbeitsagentur soll das möglich werden. Auf der Jobaktiv-Messe am 7. und 8. September in Rostock kann kann es in Anspruch genommen werden.