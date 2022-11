In Pastow sollte ein Flughafen für Rostock entstehen. Die Pläne dafür gab es schon, doch dabei blieb es. Foto: Archiv Denkmalpflegeamt up-down up-down Rostocker Bauprojekte aus DDR-Zeiten Auf dem Flughafen in Pastow haben nie Flugzeuge abgehoben Von Dörte Rahming | 20.11.2022, 13:32 Uhr

Schon in den 1960er Jahren wurden in Rostock hochfliegende Pläne geschmiedet, um die Stadt zum „Tor zur Welt“ zu machen. Manche dieser Ideen wurden nie verwirklicht, einige wurden wahr und stehen bis heute. In einer neuen Serie stellen die NNN die Rostocker Bauprojekte aus DDR-Zeiten vor.