Die Deutsche Umwelthilfe fordert flächendeckend hohe Parkgebühren. Foto: Anne Luttermann up-down up-down DUH fordert höhere Parkgebühren Umweltorganisation: Rostocker bezahlen auf einigen Plätzen zu wenig für Parkschein Von Anne Luttermann | 28.07.2023, 16:05 Uhr

Ein Parkschein müsse pro Stunde überall in Rostock mindestens so viel kosten wie ein Bus- oder Bahnticket. Das fordert die Deutsche Umwelthilfe. Doch in Rostock gibt es noch Parkplätze für 50 Cent die Stunde. Was die Stadt zu der Forderung sagt.