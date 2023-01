Mit zwei Anträgen wollte die Rostocker CDU das Parken von Autos in der Rostocker Innenstadt und Warnemünde günstiger gestalten. Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Rostocker Bürgerschaft Entscheidung über kostenloses Parken in der Innenstadt gefallen Von Nicolas Bahr | 18.01.2023, 19:59 Uhr

Mit gleich zwei Anträgen will die Rostocker CDU und die UFR das Parken von Autos in der Rostocker Innenstadt günstiger und attraktiver machen. Am Mittwoch stimmte nun die Rostocker Bürgerschaft über die Vorschläge ab.