Sorgen lassen sich angeblich weghüpfen. Das ist am Sonntag, 17. September, mit über 70 Kindern und Jugendlichen in der Trampolinhalle und Action Arena Flip & Fly passiert. Ermöglicht haben das erfolgreiche Unternehmer aus dem Rostocker Charity Club (RCC), die den Blick nicht für die Nöte benachteiligter Menschen verloren haben.

„Wir haben die Kinder und Jugendlichen an diese Adresse eingeladen“, sagt die Vize-Vorsitzende Christine Bornholdt. „Unsere knapp 30 Mitglieder tragen jährlich einen fünfstelligen Betrag zusammen und ermöglichen so verschiedene Aktivitäten der benachteiligten Kinder in schwierigen Lebenssituationen.“ Auch die Golfanlage Warnemünde und die Wirtschaftsjunioren haben noch Spenden dazu gegeben.

Für einen Tag hatten die Sorgen mal Pause

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen kamen dieses Mal aus Wohngruppen des Deutschen Roten Kreuzes, der Arbeiterwohlfahrt und der Caritas. „Es war toll zu sehen, wie ausgelassen die Kinder waren, wie fröhlich sie gehüpft haben, wie oft sie gelacht haben“, sagt Bornholdt.

Für einen Tag hatten die Sorgen einmal Pause. „Ziel dieses Angebotes ist es, den nicht gerade vom Leben verwöhnten Kindern zu einem besonderen Höhepunkt zu verhelfen“, sagt Bornholdt. Diese Wertschätzung fördere die Motivation, das eigene Leben nicht von vornherein als aussichtslos wahrzunehmen, sondern aktiv zu werden und eigene Wege zu suchen.

Das nächste Event ist bereits in Planung

Betreuerin Conny Kirsten von der Selbsthilfegruppe von Kindern mit dem fetalen Alkoholsyndrom (FASD), deren Mütter vor der Geburt getrunken haben, war sehr angetan von diesem Tag. „Wir danken dem Charity Club sehr für diese tolle Zeit für die Kinder.“ Das nächste Event ist schon in Vorbereitung: Es soll auch wieder eine Weihnachtsfeier geben.