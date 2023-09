Als einzige Bar in MV Rostocker Craftbar zählt ab sofort zu den besten Bars in Deutschland Von Jens Griesbach | 28.09.2023, 14:51 Uhr Stolz auf die Auszeichnung: Barkeeper Gregor Kroll von der Craftbar am Rostocker Margaretenplatz. Foto: Jens Griesbach up-down up-down

Die Barszene in Mecklenburg-Vorpommern hat ein neues Aushängeschild: Die Craftbar am Margaretenplatz in der KTV hat es unter die 50 besten in der Bundesrepublik geschafft – als einzige Bar in MV.