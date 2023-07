Maik Baumgärtner von der Rostocker Seniorenresidenz Am Warnowschlösschen fordert schnelles Handeln von der Politik. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Demo bei der Deutschen Med Rostocker gehen für bessere Pflege auf die Straße Von Nicolas Bahr | 07.07.2023, 15:51 Uhr

Für bessere Arbeitsbedingungen sowie eine auskömmliche Finanzierung für Pfleger in ganz Deutschland demonstrierten am Freitag in Rostock zahlreiche Pflegekräfte. Ohne Besserung stände die Wirtschaft in Deutschland bald still, so die Demonstranten.