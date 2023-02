Der Verein Stark machen, Betreiber des Rostocker Frauenhaues, hatte am 14. Februar auf den Universitätsplatz zum Reden und Tanzen eingeladen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down „One Billion Rising“ am Uniplatz Rostocker demonstrieren tanzend gegen Gewalt an Frauen Von Anne Luttermann | 14.02.2023, 17:52 Uhr

Demo am Dienstag in Rostock: Auch in diesem Jahr fand die Aktion „One Billion Rising“ statt, um auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Alleine im vergangenen Jahr mussten 96 Frauen mangels Platz im einzigen Frauenhaus der Stadt abgewiesen werden.