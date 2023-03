Wie dieser Junge im syrischen Idlib, so erinnern weltweit Aktivisten an den Beginn des blutigen Konflikts vor zwölf Jahren. Symbolfoto: Anas Alkharboutli/dpa up-down up-down Zwölf Jahre Krieg Rostocker erinnern mit Kunst an andauernden Bürgerkrieg in Syrien Von Malte Fuchs | 15.03.2023, 17:48 Uhr

Zwölf Jahre nach Beginn des syrischen Bürgerkrieges erinnerten am Mittwoch Aktivisten an den Widerstand gegen den syrischen Präsidenten Bashar Al-Assad und den andauernden Bürgerkrieg im Land am Mittelmeer.