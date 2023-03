Hunderte Erzieher demonstrierten am 22. März in Rostock für einen besseren Personalschlüssel und mehr Gehalt. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down GEW-Demo und Warnstreik Hunderte Rostocker Erzieher fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen in Hort und Kita Von Nicolas Bahr | 22.03.2023, 18:22 Uhr

Ihre Arbeitsbedingungen seien nicht tragbar und das Gehalt zu gering. Hunderte Rostocker Erzieher ließen am Mittwoch die Arbeit ruhen und demonstrierten in Rostock für eine bessere Bezahlung und einen einheitlichen Personalschlüssel in MV.