Der Neubau auf dem Gelände der Rostocker Dr. Diestel GmbH nahe der Warnow-Kaikante ist einem Schiffsrumpf nachempfunden. FOTO: Anette Pröber Firma Dr. Diestel Erweiterung direkt an Rostocker Kaikante Von Anette Pröber | 30.05.2022, 11:08 Uhr

Das bekannte Rostocker Lüftungsunternehmen Dr. Diestel investiert zwei Millionen Euro in neue Büros am Firmensitz in der Schonenfahrerstraße.