Seehund „Sam“ lebt im Robbenforschungszentrum der Uni Rostock in Hohe Düne. Foto: Frederike Hanke up-down up-down Vortrag an der Universität Rostocker Forscherin verrät Geheimnisse aus der Welt der Seehunde Von Malte Fuchs | 19.06.2023, 17:03 Uhr

Wie lebt so ein Seehund eigentlich auf dem Wasser und in den Tiefen des Meeres? Dieser Frage geht Professorin Frederike Hanke als Wissenschaftlerin nach. Am Mittwoch berichtet sie Wissenswertes aus der Welt der Seehunde.