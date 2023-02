Zwei Hörsäle auf dem Universitäts-Campus in der Ulmenstraße sind nach dem ehemaligen Studenten benannt. Im Foyer erinnert eine Gedenktafel an sein Schicksal. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Universität Rostock Rostocker gedenken des ermordeten Studenten Arno Esch Von Malte Fuchs | 06.02.2023, 15:36 Uhr

Der Rostocker Student Arno Esch wurde 1951 als Oppositioneller hingerichtet. An seinem 95. Geburtstag wurde an ihn und sein Schicksal erinnert. Anlässlich der Gedenkfeier blickte Universitätsrektor Wolfgang Schareck mahnend in die Gegenwart.