Am Donnerstag wurde in Rostock die 30-Grad-Marke geknackt. Am Warnemünder Strand sprangen Einheimische und Urlauber ins kühle Nass. FOTO: Aline Farbacher 30-Grad-Marke geknackt Rostock ist schon im Mai im Sommerfeeling Von Aline Farbacher | 19.05.2022, 18:26 Uhr

Am Donnerstag wurde es zum ersten Mal in diesem Jahr so richtig heiß in Rostock. Am Strand von Warnemünde sprangen Einheimische und Urlauber ins kühle Nass.