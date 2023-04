Neu im Team ist Schülerin Nina Paulina, die ein Praktikum im Laden von Sven Adam (l.) absolviert. Foto: Anne Luttermann up-down up-down Sammelkarten, Tabletops und Mangas Rostocker Geschäft Fantastische Welten hat sich mit Umzug in den Doberaner Hof vergrößert Von Anne Luttermann | 14.04.2023, 14:26 Uhr

Neue Adresse und mehr Platz - Ladenbesitzer Sven Adam ist von der Doberaner Straße in das Center am Doberaner Platz gezogen. Was der Rostocker am neuen Standort plant.