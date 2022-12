Der Ulmenmarkt in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt wird von den Anwohnern des Viertels momentan noch als Parkplatz genutzt. Foto: Aline Farbacher up-down up-down Rostock Anwohner stellen eigene Idee für Umgestaltung des Ulmenmarktes vor Von Anne Luttermann | 09.12.2022, 11:45 Uhr

Parkhaus oder Tiefgarage: Was genau auf den Markt gebaut werden soll, ist noch nicht klar. Aber auch Anwohner wollen bei der künftigen Gestaltung des Platzes in der KTV in Rostock mitreden.