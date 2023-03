Verabschiedung in den Ruhestand: Kerstin Wilde war bei ihrem Abschied am 16. März sichtlich gerührt. Foto: Carolin Beyer up-down up-down „Jede Geburt war besonders“ Rostocker Hebamme geht nach über 8000 Geburten in den Ruhestand Von Carolin Beyer | 16.03.2023, 18:24 Uhr

Nach mehr als 40 Jahren am Rostocker Klinikum Südstadt geht Kerstin Wilde nun in Rente. Sie erinnert sich an die schönsten Momente als Hebamme.