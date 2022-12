Eine fertiggestellte Millioneninvestition: Das neue Studentenwohnheim mit Mensa in der Ulmenstraße. Archivfoto: Georg Scharnweber up-down up-down Jahresrückblick 2022 Wie sich Rostock trotz einer gescheiterten Buga entwickelt hat Von Malte Fuchs | 29.12.2022, 15:26 Uhr

Die Bundesgartenschau 2025 überschattete in diesem Jahr wohl alles, was sich um Bau und Stadtentwicklung drehte. Der Höhepunkt im Juni: die endgültige Absage des Millionen-Projektes. Doch neben den Turbulenzen des krisengeschüttelten Jahres konnten auch wichtige Bauvorhaben in Rostock fertiggestellt werden.