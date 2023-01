Mika (rechts) und Otto sind die ersten Rostocker, die das digitale Schülerticket testen. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down ÖPNV-Fahrschein auf dem Handy Rostocker Kinder testen digitales Schülerticket des VVW Von Nicolas Bahr | 26.01.2023, 17:01 Uhr

Ein Smartphone hat mittlerweile so gut wie jeder. Der Verkehrsverbund Warnow will sich das nun zunutze machen und das Rostocker Schülerticket per App anbieten. Zwei Grundschüler haben sich als Testpersonen bereiterklärt.