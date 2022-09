Königin Margarethe von Dänemark wird bei den Klostertagen bereits zum dritten Mal von der Rostockerin Antje Joost-Hirsekorn verkörpert. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Kloster zum Heiligen Kreuz Rostocker Klostertage mit historischem Umzug eröffnet Von Jens Griesbach | 22.09.2022, 18:13 Uhr

In diesem Jahr wird der 752. Geburtstag des Klosters zum Heiligen Kreuz in der Hansestadt begangen. Zur Eröffnung der Feierlichkeiten wandelte die dänische Königin mit Gefolge am Donnerstag durch die Innenstadt.