Am Weidendom findet ein Vorlesepicknick statt. Foto: Anne Luttermann up-down up-down IGA-Park in Schmarl Rostocker können am Sonntag auf drei Flohmärkten gleichzeitig shoppen Von Anne Luttermann | 21.07.2023, 13:16 Uhr

Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr kommen die Macher des Nachtflohmarktes aus der Hanse Messe erneut in den IGA-Park. Neben Shopping können Besucher auch an einem Vorlesepicknick am Weidendom teilnehmen.