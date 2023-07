Auch 2022 fand der Klimaaktionstag in der Langen Straße in Rostock statt. Archivfoto: Laureen Zielke up-down up-down Jetzt anmelden Rostocker können Klima-Aktionstag mitgestalten Von Aline Farbacher | 31.07.2023, 13:22 Uhr

Am 17. September findet zum wiederholten Male der Klima-Aktionstag in der Langen Straße statt. Was geboten wird.