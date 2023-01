Küstencruiser-Inhaber Michael Brose möchte Kunst in den Alltag integrieren und regionalen Künstlern in der Galerie eine Plattform geben. Foto: Caroline Bothe up-down up-down Rostock Motorradverleih Küstencruiser bietet Künstlern eine Bühne Von Caroline Bothe | 10.01.2023, 17:05 Uhr

Kunstvolle Gemälde zwischen Stahl und Reifen: Der Motorradverleih der Küstencruiser in Rostock öffnet am Sonnabend seine Galerie. In der oberen Etage des Verleihs werden zur Vernissage große Malereien regionaler Künstler ausgestellt.