Narrenalarm im Rostocker Rathaus: Die zahlreichen Mitglieder der Rostocker Karnevalsvereine übernahmen am 11. 11. pünktlich um 11.11 Uhr das Rathaus. Nach einigen Reden, in denen der ehemalige Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) scharf angegangen wurde und Wladimir Putin nochmals deutlich schärfer, übergab der kommissarische OB, Chris von Wrycz Rekowski (SPD), den Schlüssel an die Karnevalisten. Diesen nahm das Stadt-Prinzenpaar Alina I. und Steven I. entgegen, das von dem Kinderprinzenpaar Klara I. und Jannes I. begleitet wurde.

Nach all den Reden schwang dann noch Prinz Steven I. den Hammer: Für alle durstigen Erwachsenen gab es Freibier anlässlich des Starts der Karnevalssaison. Braumeister Holger Köpcke leitete den geschickt mit Hammer agierenden Prinzen an.

Einen Schmatzer von der Präsidentin des Rostocker Carneval Clubs Warnow, Ingrid Küchenmeister, holte sich Chris von Wrycz Rekowski ab. Foto: Georg Scharnweber

Zuvor zeigten noch die Tänzerinnen ihr Können, besonders viel Beifall erhielt Lea Sophie, die erst seit fünf Wochen im Training als Tanzmariechen ist.

Tanzmariechen Lea Sophie begeisterte das Publikum im Rathaus mit ihrer Tanzeinlage. Foto: Georg Scharnweber

Moderiert wurde die Veranstaltung von Ingrid Küchenmeister, der Präsidentin des Carneval Clubs Warnow, dem ältesten in der Hansestadt. Auch das Prinzenpaar des Rostocker Karneval Clubs RKC, Joachim I. und Kristin, ließ es sich nicht nehmen, zur Eröffnung der Karnevalssaison eine Rede zu halten.