Bilanz der Kliniken Rostocker Notaufnahmen nur wenig durch Glatteis-Unfälle belastet Von Nicolas Bahr | 20.12.2022, 16:43 Uhr

Glatteis sorgte am Montag in ganz MV für Unfälle. Auch in Rostock ereigneten sich mehr Vorfälle als üblich. Die Notaufnahmen der Rostocker Kliniken stellten sich auf die Situation ein und ziehen nun Bilanz.