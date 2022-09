Landesinnungsmeister Jörg Kibellus will auf den Chefsessel im Rostocker Rathaus. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostock nach Madsens-Abgang OB-Kandidat Jörg Kibellus gibt Eckpunkte seines Programms bekannt Von Malte Fuchs | 09.09.2022, 17:03 Uhr

Am Donnerstag wurde er offiziell als Kandidat zugelassen, nun umriss Jörg Kibellus erste Eckpunkte seines Programms. Der Schornsteinfegermeister ist in den Wahlkampf gestartet – mit einem Motto, das an seinen Beruf angelehnt ist.