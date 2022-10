Auf Anfrage verschickt die Rostocker Verwaltung die Unterlagen zur Briefwahl in die gesamte Welt. Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Tipps zur Briefwahl Rostocker können ihren Wunsch-OB von aller Welt aus wählen Von Nicolas Bahr | 10.10.2022, 17:27 Uhr

Konservativ, sozial oder doch liberal? Wie die Hansestadt in den kommenden sieben Jahren geleitet wird, entscheidet sich bei der OB-Wahl am 13. November 2022. So können Rostocker, die nicht vor Ort sind, ihren Kandidaten von überall wählen.