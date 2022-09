Im Jahr 1989 fiel die Mauer, die Jahrzehnte lang die Bundesrepublik und die DDR voneinander trennte. Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Volkshochschule Rostock Rostocker Pastor klärt über Friedliche Revolution auf Von Nicolas Bahr | 27.09.2022, 15:01 Uhr

Nach mehr als 30 Jahren ist die Friedliche Revolution in vielen Köpfen nur noch ein Schlagwort. Was 1989 in Rostock tatsächlich geschah, erzählt deswegen am 5. Oktober Arvid Schnauer aus eigener Erfahrung.